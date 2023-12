NIO, CYVN investe 2,2 miliardi di dollari e sale al 20,1%

NIO

(Teleborsa) -, primaria società cinese attiva nel mercato dei veicoli elettrici, ha stipulato un, veicolo di investimento con sede ad Abu Dhabi, ai sensi del quale CYVNin contanti per sottoscrivere 294.000.000 di azioni ordinarie di Classe A di nuova emissione a un prezzo di acquisto per azione di 7,50 dollari.Come annunciato, a luglio 2023 la società ha ricevuto un investimento azionario strategico di 738,5 milioni di dollari da CYVN. Inoltre, CYVN ha acquisito alcune azioni ordinarie di Classe A della società da un'affiliata diper un corrispettivo complessivo di 350 milioni di dollari.Dopo il completamento dell'ultima operazione di investimento, CYVNdel totale delle azioni emesse e in circolazione della società."Il nostro maggiore investimento in NIO rappresenta la continuazione della nostra strategia in corso per costruire un portafoglio globale leader nel settore della mobilità - ha affermato Jassem Al Zaabi, CEO di CYVN Holdings - Questa transazione dimostra la nostranel settore globale dei veicoli elettrici intelligenti. Siamo entusiasti di essere un partner strategico a lungo termine di NIO e di sostenere i suoi sforzi nell'innovazione dei prodotti, nelle scoperte tecnologiche e nell’espansione del mercato internazionale".