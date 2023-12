Nippon Steel acquista U.S. Steel in operazione da 14,9 miliardi di dollari

United States Steel Corporation

(Teleborsa) - Nippon Steel Corporation, il più grande produttore di acciaio del Giappone e uno dei principali produttori di acciaio al mondo, e, produttore leader statunitense, hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale, che rappresenta un equity value di circa 14,1 miliardi di dollari più l'assunzione del debito, per un enterprise value totale di 14,9 miliardi di dollari.Il prezzo di acquisto di 55 dollari per azione rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura delle azioni di U.S. Steel il 15 dicembre 2023. La transazione è stata approvata all'unanimità dai CdA di NSC e U.S. Steel."Riteniamo che questa transazione sia nel migliore interesse delle nostre due società, fornendodi U.S. Steel, migliorando al tempo stesso le prospettive di crescita a lungo termine di NSC - ha commentato il vicepresidente esecutivo di NSC,- Disponiamo di un bilancio solido e siamo fiduciosi nella nostra capacità di sfruttare il potenziale derivante dall'unione di NSC e U.S. Steel attraverso il progresso nella produzione dell'acciaio, creando valore a lungo termine per le parti interessate delle nostre aziende, inclusi i nostri clienti, dipendenti, fornitori, comunità e azionisti"."NSC ha unain strutture siderurgiche a livello globale - e siamo fiduciosi che, come la nostra strategia, questa combinazione sia davvero Il meglio per tutti - ha dichiarato il CEO di U.S. Steel,- Questa transazione realizza l'enorme valore oggi presente nella nostra azienda ed è il risultato del processo completo e approfondito di alternative strategiche del nostro Consiglio di amministrazione.Si prevede che la transazione, previa approvazione da parte degli azionisti di U.S. Steel, ricezione delle consuete approvazioni normative e altre consuete condizioni di chiusura. NSC prevede di finanziare la transazione attraverso i proventi derivanti principalmente dai prestiti concessi da alcune banche giapponesi e si è già assicurata impegni di finanziamento.