Talea, nuova partnership con Scalapay

Talea Group

(Teleborsa) - Nasce una nuova sinergia tra due delle eccellenze del digitale in Italia.- società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè e leader nell’e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese - e Scalapay - piattaforma italiana leader nel Buy Now Pay later (BNPL) - hanno siglato una nuova partnership per andare incontro alle esigenze dei consumatori, grazie alla rateizzazione dei pagamenti dei prodotti sulle piattaforme del Gruppo Talea, aumentando flessibilità e sicurezza.L'accordo costituisce una tappa importante nel processo di sviluppo dell'e-retail, dell'innovazione digitale e della promozione del made in Italy, in quanto i protagonisti sono entrambe aziende profondamente radicate nel panorama imprenditoriale italiano. Questa partnership, infatti, ben rappresenta come la collaborazione tra aziende possa essere una soluzione win win che da un lato rafforza il tessuto imprenditoriale del Paese, dall’altro offre indiscutibili benefici al consumatore.La partnership - spiega una nota - costituisce un secondo step della collaborazione tra le due aziende, dopo un periodo di utilizzo dell’innovativo metodo di pagamento di Scalapay sulla piattaforma Amica Farmacia e Beautyè, entrambe parte di Talea Group.