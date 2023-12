CNH Industrial su Euronext GEM dopo il delisting

Euronext

(Teleborsa) -ha comunicato che le azioni ordinarie emesse da, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, sono ammesse alle negoziazioni sul mercatoa partire. Si tratta della data in cui le azioni di CNH resteranno quotate solo sul New York Stock Exchange, dopo il delisting da Euronext Milan (ultimo giorno di dual listing il 29 dicembre 2023).Il GEM, lanciato da Borsa Italiana nel 2016, è unche consente agli investitori retail di negoziare azioni europee e statunitensi. Lo scorso mese Euronext ha rinnovato il GEM, aumentando i titoli disponibili a circa 360 azioni europee e statunitensi, e con negoziazione fino alle 20:30 CET, in sovrapposizione con gli orari del mercato statunitense.