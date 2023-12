Invest Italy SIM ottiene qualifica di EGA per mercato EGM

First Capital

(Teleborsa) -ha attribuito la(EGA) per il mercato Euronext Growth Milan (EGM) a. La società, guidata da Luca Di Liddo , fa parte del gruppo, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity.L'Euronext Growth Advisor è una: deve valutare l'appropriatezza della società ai fini dell'ammissione al mercato, supportarla nel mantenere un profilo adeguato di trasparenza informativa nei confronti degli investitori, stimolare l'attenzione da parte della società al rispetto delle regole derivanti dall'essere quotata su Euronext Growth Milan, massimizzandone i benefici.First Capital ha completato l'a inizio novembre, dopo aver annunciato l'operazione lo scorso marzo . Con l'ingresso di Invest Italy SIM nel gruppo, First Capital intende portare avanti un progetto strategico per estendere il proprio supporto alle PMI italiane, affiancando alla sua attuale attività di investimento quelle complementari e sinergiche della consulenza e dell'intermediazione, tramite un operatore specializzato.