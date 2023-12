Lvmh Métiers D'Art acquista l'italiana M.ON.DE

Lvmh

(Teleborsa) -, divisione del colosso francese del lusso, ha, che produce componenti metalliche per accessori del settore moda. Contestualmente all'operazione, la società è stata(Metal-on-Demand).Si tratta di un'azienda della, che applica lavorazioni proprie della gioielleria alla produzione di piccole parti metalliche per accessori del fashion come loghi, catene, fibbie, occhielli, zip e borchie."Siamo certi che questa acquisizione permetterà di continuare a offrire ai nostri clienti prodotti di lusso straordinari e di consolidare la nostra posizione come punto di riferimento nel settore (della lavorazione dei metalli", ha commentato, divisione che riunisce fornitori e artigiani specializzati in materie prime d'eccellenza.