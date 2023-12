Sesa, utile semestrale sale a 50,1 milioni di euro. Guidance confermata

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha chiuso ildell'anno fiscale (al 31 ottobre 2023) coned Altri Proventi consolidati in crescita di 14,5% a 1.501,6 milioni di euro. L'consolidato si incrementa del +21,3% Y/Y, raggiungendo il totale di 113,3 milioni di euro, con un EBITDA margin pari al 7,5% in ulteriore aumento rispetto al 7,1% al 31 ottobre 2022. Ildi competenza del Gruppo è pari a 50,1 milioni di euro, con una crescita pari al 9,1% Y/Y.Laal 31 ottobre 2023 è attiva (liquidità netta) per 153,4 milioni di euro, rispetto a 189,5 milioni di euro al 31 ottobre 2022, a seguito della crescita del capitale circolante netto da 20,3 milioni al 31 ottobre 2022 a 36,1 milioni al 31 ottobre 2023, derivante dall'incremento dei ricavi di periodo, e dei maggiori investimenti in M&A con un totale delle attività non correnti che si incrementa da 451,2 milioni al 31 ottobre 2022 a 634,3 milioni al termine del semestre in esame.Il Gruppodi Ricavi ed EBITDA consolidati per il FY 2024 con un target di ricavi nel range compreso tra 3,2 miliardi e 3,3 miliardi di euro e di EBITDA tra 240 milioni e 250 milioni di euro, per una crescita di EBITDA nel range compreso tra +15% e +20% vs FY 2023."Chiudiamo, raggiungendo un totale di 5.400 risorse in incremento di circa il 50% rispetto a due anni fa, a fronte di una domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni sostenuta dalle necessità di consistenti investimenti in tecnologia, applicazioni e servizi di integrazione", ha commentato l'"Alla luce del positivo andamento del primo semestre dell'esercizio, degli investimenti in competenze e soluzioni innovative e della capacità di aggregazione industriale, con circa 70 operazioni di M&A già concluse dal 2015 ad oggi,, proseguendo il nostro track record di crescita continua a lungo termine e continuando a supportare i nostri stakeholder nell’attuale fase di evoluzione digitale", ha aggiunto.