Listini europei poco mossi, spicca Londra dopo l'inflazione

(Teleborsa) -, in una giornata priva di grandi spunti e in un clima ormai festivo., che mostra un deciso rialzo dopo la pubblicazione del dato sull'contro le stime di crescita, infondendo fiducia nella battaglia della Bank of England contro le elevate pressioni sui prezzi. Tra gli altri dati macroeconomici, nell'eurozona a ottobre l'avanzo delle partite correnti si è attestato a 33,8 miliardi di euro, delineando un incremento di 3 miliardi rispetto a settembre.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,096. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 74,71 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +161 punti base, con ilche si posiziona al 3,59%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,02%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,28%.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 30.361 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 32.467 punti. Guadagni frazionali per il(+0,44%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+0,86%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 20/12/2023 risulta essere stato pari a 1,93 miliardi di euro, in ribasso (-5,33%), rispetto ai precedenti 2,04 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,73 miliardi di azioni della seduta precedente a 1 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+5,75%),(+1,39%),(+1,28%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,52%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,45%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,21%. Tentenna, che cede lo 0,85%.Tra i(+6,01%),(+3,76%),(+3,74%) e(+2,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,64%. Calo deciso per, che segna un -3,04%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,44%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,45%.