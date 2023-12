Santander acquista portafoglio immobiliare statunitense per 1,1 miliardi di dollari

Santander

(Teleborsa) - La banca spagnaha chiuso unadegli Stati Uniti per partecipare ad una joint venture che consiste in un portafoglio di 9 miliardi di dollari di. Si tratta di beni immobiliari conservati dalla FDIC in seguito al fallimento di Signature Bank, avvenuto a marzo 2023.La banca ha acquisito una quota azionaria del 20% della joint venture per"a un prezzo interessante" e si occuperà del 100% delle attività in portafoglio, si legge in una nota."Questa transazione sottolinea la nostra forza e la nostra portata, sfruttando la nostra notevole esperienza nel settore - ha affermato, presidente esecutivo del Banco Santander - Siamo uno dei principali partecipanti nello spazio multifamiliare degli Stati Uniti e questa transazione fa leva sui nostri punti di forza".