BAPR, accordo di ricambio generazionale: 62 uscite e 31 nuove assunzioni

(Teleborsa) -(BAPR), la maggiore banca indipendente siciliana, ha comunicato cheall'accordo siglato lo scorso 21 novembre con le Organizzazioni Sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca, finalizzato a realizzare un percorso di. L'accordo consentirà l'ingresso in azienda di 31 nuove risorse che, aggiungendosi alle 26 già inserite nel periodo 2021-2022 per effetto del precedente accordo sottoscritto a novembre 2020, portano all'8% il tasso di turn over dell'organico a regime.L'accordo siglato si innesta in una logica di continuità nel percorso avviato nel 2020 e consentirà,, l'a fronte delle quali verranno effettuate 31 nuove assunzioni, di cui almeno il 50% saranno giovani al di sotto dei 30 anni di età.L'accordo "rappresenta un ulteriore e fondamentale, anche nell'ottica dell'evoluzione delle competenze necessarie per governare la digitalizzazione - ha commentato l'- Prosegue, quindi, l'impegno della Banca nel sostegno alla nuova occupazione, anche giovanile, finalizzata al necessario ricambio generazionale".