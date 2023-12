IEG: Pescare Show 2024 ospita a Vicenza la premiazione delle medaglie d'oro FIPSAS

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - La community dellacelebra l’orgoglio italiano in fiera a Vicenza., l'evento di riferimento per gli appassionati di pesca e nautica da diporto organizzato dail 3 e 4 febbraio 2024, ospita infatti la. Sabato 3 febbraio, nel Teatro Palladio interno al quartiere fieristico, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee consegnerà il primo premio a tutti gli atleti che si sono distinti nelle gare nazionali e internazionali delle discipline FIPSAS, portando in fierain rappresentanza dei tantissimi podi conquistati nel corso del 2023. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della pesca, che dimostra l'impegno della manifestazione nel promuovere e valorizzare le eccellenze di questa disciplina sportiva.Pescare Show riunisce ogni anno le più importanti aziende produttrici, italiane e internazionali, nel settore della pesca sportiva e della nautica da diporto, insieme arivenditori, scuole e associazioni di riferimento, offrendo agli appassionati l'opportunità di scoprire le ultime novità, partecipare a dimostrazioni tecniche ed entrare in contatto con esperti del settore.A questo proposito, tra le novità più attese del 2024, le dimostrazioni sulla pesca a mosca che, con all’accordo stipulato dalla manifestazione con l'), verranno potenziate grazie il coinvolgimento dei membri europei più illustri. L’areaospiterà rinomati costruttori provenienti da tutto il mondo, tra cui esperti internazionali come Rupert Harvey dal Sudafrica, Tom Sullivan e Jackie Mahon dall'Irlanda, Javier Pena dalla Spagna, Michael Grosjean e Théo Guignard dalla Svizzera, Rok Luštrik dalla Slovenia. Ricca anche la rappresentanza italiana: Luigi Mautino, Samuele Sicchiero, Sandro Ulisse, Stefano Carmagnani, Franco Vaccarino, Alessandro Belluscio, Danilo Lazzarin, Fulvio Oliva, Marco Feliciani. Un'occasione unica per gli appassionati per scoprire le tecniche più innovative dai maestri di questa particolare tecnica di pesca.Altra novità dell’edizione vicentina diè la presenza in fiera del primo concorso fotografico internazionale H2O Photo Contest, Premio Internazionale di Fotografia Naturalistica e di pesca organizzato dal media partner della manifestazione H2O Magazine. Il contest, aperto a tutti gli appassionati di pesca di qualsiasi età e nazionalità, si articola in due categorie: "Paesaggi di fine estate" e "La Pesca più Emozionante dell’Anno".