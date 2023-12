Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che terminano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l'Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,46%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,51%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,90%.Lieve peggioramento dello, che sale a +163 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,58%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,27%, piccola perdita per, che scambia con un -0,27%, eè stabile, riportando un moderato -0,16%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,29%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 32.384 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 21/12/2023 è stato pari a 1,55 miliardi di euro, in calo del 20,01%, rispetto ai 1,93 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,7 miliardi.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,29%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,66%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,27%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,13%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,45%.Tentenna, che cede l'1,01%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,71%.Tra i(+5,44%),(+4,46%),(+2,62%) e(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,19%.scende dell'1,92%.Calo deciso per, che segna un -1,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.