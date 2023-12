Mercati europei senza direzione in attesa dell'inflazione USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - In vista della pausa natalizia ed in attesa del dato sull’inflazione americana, si confermano caute le principali borse europee, al traguardo di metà seduta. Gli occhi degli investitori restano puntati sull’inflazione PCE negli Stati Uniti, a novembre, il dato preferito dalla Federal Reserve, atteso in calo, e da cui gli addetti ai lavori cercheranno di ricavare indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria della banca centrale americana.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,103. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,90%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 74,31 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,56%.resta vicino alla parità(-0,01%), piatta, che chiude sulla parità ed in anticipo rispetto alle altre piazze europee. Prosegue senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 30.294 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 32.407 punti.di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso dell'1,75%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,32%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%.di Milano,(+2,40%),(+2,03%),(+2,01%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,89%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,52%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,49%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,36%.