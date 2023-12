Notorious Pictures, emesso bond non convertibile per 8 milioni di euro

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, società attiva nel settore entertainment per la produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche, haper un controvalore pari a, rappresentato da 80 obbligazioni del valore nominale di 100.000 euro ciascuna, attraverso l'adesione al Programma Basket Bond Euronext Growth, operazione strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di Banca Finnat Euramerica in qualità di Arranger.Il prestito obbligazionario, con scadenza ottobre 2029, sarà di tipo amortising, con pagamento della prima rata, comprensiva della quota capitale, ad aprile 2024. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al, da liquidarsi con rate semestrali in via posticipata.Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare,, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Debiti Totali Netti/EBITDA e Debiti Totali Netti/Patrimonio Netto.La società impiegherà le risorse provenienti dal bond per, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'incremento del numero di film acquisiti per la distribuzione, l'incremento del numero di film prodotti e la produzione di serie TV con l'obiettivo di consolidare e potenziare il posizionamento nell'ambito del settore di riferimento.