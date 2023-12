RedFish convoca assemblea per approvazione buyback

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) - Ildi(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato di proporre all'assemblea ordinaria degli azionisti (da convocarsi per il 18 gennaio 2024 e il 22 gennaio 2024 in seconda convocazione) laL'esborso massimo di acquisto per l'operazione per la quale il CdA ha richiesto l'autorizzazione è fissato in, per un periodo didalla data della relativa delibera assembleare, ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre ilrispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.