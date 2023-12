Poco mossa la Borsa di Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile(+0,11%), che continua la sessione sui livelli della vigilia, mentre, al contrario, perde terreno, che ritraccia dello 0,95%.Consolida i livelli della vigilia(+0,12%). Guadagni frazionali per(+0,38%).Chiuse per festività le borse diLa giornata del 25 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,03%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,11%.Il rendimento per l'è pari 0,63%, mentre il rendimento deltratta 2,6%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5%; preced. 4,2%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1,4%; preced. 1,3%).