Brennero: a inizio 2024 arriva il dossier giuridico sui divieti austriaci

(Teleborsa) - Procede il lavoro del Governo perche verrà inviato alla Commissione UE e, successivamente, alla Corte di Giustizia Europea.Materialmente, in questi giorni, è in corso l'approfondimento dei legali per poi passare, come da decisione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alle carte bollate visto quella che il titolare del Mit ha più volte indicato come mancanza di disponibilità e buonsenso dell'Austria.L'obiettivo è concludere l'iter nelle prime settimane del 2024.