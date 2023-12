Cy4Gate positiva in Borsa dopo l'annuncio di nuovi contratti

Cy4Gate

Equita

Cy4Gate

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, dopo che ha siglato nuovi(alcuni contratti nel mondo cyber security per 1,6 milioni di euro e nel mondo decision intelligence per 0,75 milioni di euro)."Ricordiamo che gliper il raggiungimento delle guidance societarie", commentano gli analisti diBuona la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,14 e successiva a 8,33. Supporto a 7,95.