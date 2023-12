Reply, Intesa alza il target price e conferma Hold

Reply

(Teleborsa) - Si muove in modesto recupero il titoloche passa di mano in progresso dello 0,59%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti diche hanno alzato il prezzo obiettivo a 114.20 euro rispetto ai 106 euro indicati in precedenza. Confermata la raccomandazione "Hold".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 120,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 118,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 122,9.