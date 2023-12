Vantea SMART ottiene approvazione finanziaria e tecnica per progetto Cyberlens

Vantea SMART

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Information Technology, ha ottenuto l', relativo al bando "Accordi per l'innovazione". Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma software di cyber security per l'identificazione, la misurazione, la mitigazione, il monitoraggio e la rendicontazione del rischio cyber all'interno di qualsiasi organizzazione, in qualsiasi ambiente.In particolare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy () ha ricevuto dal soggetto gestoreuna(su indicazione del C.N.R.) positiva. Il progetto, presentato al primo sportello aperto il giorno 11 maggio 2022, è stato approvato senza alcuna ridefinizione economica per l'importo complessivo di 6.279.031,25 euro, cui corrisponde un'agevolazione totale di 3.661.293,74 euro, di cui 2.550.968 euro nella forma di contributo alla spesa e di 1.110.325 euro di finanziamento agevolato, per la durata di 30 mesi a partire dal 1° gennaio 2023.L'approvazione integrale del progetto presentato permette di bypassare la fase di negoziazione, per approdare direttamente al, che si presume verrà emesso entro il mese di, si legge in una nota.Il progetto è stato presentatodi Londra, che svolgerà una parte del progetto per complessivi 727.500 euro e per un contributo alla spesa di 363.750 euro. Ne deriva che la parte di competenza di Vantea SMART è pari ad 2.187.218 euro di contributo alla spesa e di 1.110.325 euro di finanziamento a tasso agevolato (pari al 20% del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea)., perché testimonia la correttezza del percorso avviato ad inizio anno che ha visto la riduzione degli investimenti in aree esterne all'IT per incrementare quelli verso lo sviluppo dei prodotti cyber - ha commentato il- Questo risultato, e i ritorni che stiamo ottenendo dal mercato, ci inducono ad accelerare la transizione verso lo sviluppo dei prodotti software e del mercato cyber".