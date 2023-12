Capodanno, Altroconsumo: con rincari per cenone spesa fino a 270 euro

(Teleborsa) - Archiviato il Natale, gli italiani si preparano al Capodanno e al suo tradizionale cenone. In questo 2023, caratterizzato dal rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari e dalla corsa dell'inflazione, anche il carrello delle feste registra degli aumenti, ma non sempre e non per tutti i prodotti. Con il paniere preso in considerazione media quest'anno si spende circa 88 euro ma si può arrivare a spendere fino a 270 euro.Nonostante il caro spesa l'aumento medio è stato solo del 2% rispetto allo scorso anno. È quanto rilevaesaminando i prezzi dei prodotti alimentari legati a questa festività, utilizzando ivisitando oltre 130 punti vendita di 18 diverse insegne.L'indagine evidenzia importantii prezzi crescono in media del 13%, ma per alcuni prodotti si supera il 20%. Il re dei rincari è Fini Cotechino Modena IGP 500gr, aumentato in un anno del 43%. Bene Citterio Zampone 100% italiano che rispetto allo scorso anno ha visto ridurre il suo prezzo (-3%); più contenuti gli aumenti delle lenticchie, che rilevano un +3% rispetto al 2022. Il salmone non è rincarato: si paga circa il 4% in meno dello scorso anno.in media non sono aumentati rispetto allo scorso anno. Dietro questo dato, però, si nasconde una realtà eterogenea con prodotti che registrano aumenti fino al 28% e prodotti diventati più economici con riduzioni anche superiori al 10%. Per lala situazione è composita: segno meno per il prezzo medio dell'ananas (-8%), ma aumenti importanti per datteri (+12%) e fichi secchi (+7%).Leindispensabili compagne dei festeggiamenti di Capodanno, registranoma a seconda del prodotto scelto si può arrivare a spendere anche il 20% in più. I prodotti più costosi (Champagne e spumanti metodo classico italiani) registrano rialzi più contenuti così come gli Asti DOCG. Il Prosecco Marca Oro di Valdo e il Bosca Anniversay Brut sono quelli con maggiori rincari.