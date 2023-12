Cherry Bank acquista portafoglio di NPL per 864 milioni

(Teleborsa) -, banca specializzata in servizi di supporto alle imprese, creazione di valore dalla trasformazione di portafogli NPL , all'acquisto di crediti fiscali e nel comparto del Wealth Management, ha acquisito un significativo portafoglio di crediti Non Performing (NPL) per un valore lordo complessivo di oltre 864 milioni di Euro nel mercato secondario tramite un primario operatore del mercato europeo.Tale portafoglio, corrispondente ad oltre 2.000 esposizioni debitorie e 6.000 linee, è principalmente composto da crediti Non Performing Unsecured, tra cui finanziamenti e scoperti di conto corrente, e circa il 70% di questi è rivolto a società di capitali. Quest’ultima acquisizione - si legge in una nota - si aggiunge ad altre recenti operazioni che hanno permesso a Cherry Bank di consolidare ulteriormente la presenza nel settore NPL. Nel corso del 2023 sono stati infatti conclusi otto accordi di acquisto portafogli per un valore nominale complessivo di circa 2,7 miliardi di Euro, acquisiti prevalentemente nel mercato secondario.Considerando invece l'intera attività della Banca nel comparto NPL dall’inizio dell’operatività, nel 2019, il valore nominale complessivo dei portafogli proprietari acquisiti sul mercato raggiunge i 6,6 miliardi di Euro: il portafoglio proprietario è costituito da crediti unsecured prevalentemente derivanti dal mercato secondario e corrispondenti a 145.000 esposizioni debitorie e 243.000 linee di credito.: "Con l’acquisto di questo portafoglio di quasi 1 miliardo di Euro, Cherry Bank conferma il proprio costante impegno nel comparto NPL, evidenziando una forte propensione ad investire in nuovi portafogli e a stabilire partnership di lungo termine con operatori complementari., nell'impegno di un team coeso sempre più robusto e strutturato e nell'ambizione di giocare un ruolo di rilievo nelle aree finanziarie che ci competono. Cherry Bank guarda dunque con fiducia al futuro, continuando a essere un attore chiave e proattivo nel dinamico mercato finanziario legato al mondo NPL".