Listini europei cauti in attesa di Wall Street

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. I listini azionari sono in attesa dei dati USA, in arrivo nel pomeriggio, in particolare sul mercato del lavoro con lee, dell'apertura di Wall Street:Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,112. L'è sostanzialmente stabile su 2.073,9 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 73,06 dollari per barile, in calo dell'1,41%.Sulla parità lo, che rimane a quota +159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,52%.poco mosso, che mostra un -0,13%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,1%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,34%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 30.407 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 32.536 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,97%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,57%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,57%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,87%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+1,09%),(+0,99%),(+0,92%) e(+0,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,84%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,78%.