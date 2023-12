Acea sale in Borsa con nuova regolamentazione del settore idrico

Acea

Iren

Hera

A2A

Acea

(Teleborsa) -per, multi-utility romana quotata su Euronext Milan, dopo che l'. Le principali novità erano state anticipate nel consultation paper di inizio novembre e sono che la componente a remunerazione del capitale investito (WACC) per il 2024-25 che sale dal 4,8% al 6,13% (+130 bps), leggermente superiore rispetto al mid-point del range 5,5-6,54% rispetto all'attuale 4,8%.Gli analisti di Equita parlando di "", perché il ritorno sul capitale è stato incrementato di 130 bps rispetto alla loro stima +70 bps nel 2024 e vengono inflazionati gli opex in linea con l'inflazione reale.Secondo il broker, le società esposte alla water distribution sono le local utilities. In particolare,con circa il 54% dell'EBITDA dalla water distribution (potenziale),edhanno una esposizione attorno al 20%, mentresolo del 3% dell'EBITDA.Buona la performance di, che si attesta a 13,86 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 14,01 e successiva a 14,39. Supporto a 13,63.