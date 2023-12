Wall Street chiude poco mossa, S&P-500 vicino ai massimi

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche termina la giornata su 37.710 punti (+0,14%); sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.783 punti (+0,04%). Consolida i livelli della vigilia il(-0,05%); con analoga direzione, sulla parità l'(+0,03%).Wall Streetsui principali indici: l'S&P 500 è in rialzo del 24,5% da inizio anno (quarto anno positivo negli ultimi cinque), il Nasdaq Composite è in crescita del 44,2% da inizio anno (migliore performance annuale dal 2003), mentre il Dow Jones è in crescita del 13,7% da inizio anno.Nella seduta odierna si distingue nel paniere S&P 500 il. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,47%),(-0,46%) e(-0,41%).Tra i(+1,58%),(+0,87%),(+0,73%) e(+0,70%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,41%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,73%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%.Al top tra i, si posizionano(+2,74%),(+1,84%),(+1,74%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,16%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI Chicago (atteso 51 punti; preced. 55,8 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.