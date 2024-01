APA acquisirà Callon Petroleum in operazione da 4,5 miliardi di dollari

APA Corporation

Callon Petroleum Company

(Teleborsa) -ha stipulato un accordo definitivo in base al qualein una, compreso il debito netto di Callon. Secondo i termini della transazione, ciascuna azione ordinaria di Callon sarà scambiata con un rapporto di 1,0425 azioni ordinarie APA.Si prevede che la transazione accrescerà tutti i principali parametri finanziari di APA. Le risorse di Callon forniscono, in particolare nel bacino del Delaware, dove Callon possiede quasi 120.000 acri. Su base pro forma, la produzione totale dell'azienda supera i 500.000 BOE al giorno e il valore aziendale aumenta fino a superare i 21 miliardi di dollari."Questa transazione è in linea con la strategia complessiva del portafoglio di APA e soddisfa tutti i criteri del nostro. Callon ha costruito un forte portafoglio nel bacino del Permiano che è complementare alle nostre attività esistenti nel Permiano e completa la nostra offerta di opportunità nel Delaware", ha affermato John J. Christmann IV, CEO e presidente di APA.Dopo il closing, si prevede che glidella società combinata e gli attuali azionisti di Callon dovrebbero possedere circa il 19% della società combinata.