Borsa Milano in rialzo guida recupero Borse europee

(Teleborsa) -, dopo un inizio d'anno non propriamente brillante, in attesa di delucidazioni da parte della Fed sulla sua politica dei tassi. Chiarimenti che non sono arrivati con i verbali dell'ultimo incontro di politica monetaria, che hanno lasciato gli operatori più incerti sulle prossime mosse della banca centrale USA.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,23%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,19%, a 73,56 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,68%.seduta positiva per, che riflette un moderato aumento dello 0,25%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,36%, composta, che cresce di un +0,28%.Piazza Affari avvia la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,45%, risultando al momento la migliore in UE, grazie al buon andamento dei titoli bancari; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 32.305 punti. In moderato rialzo il(+0,46%); come pure, leggermente positivo il(+0,54%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,07%),(+1,28%),(+1,13%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,73%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.Tra i(+2,29%),(+2,11%),(+1,67%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,70%.