Fed di St. Louis, Alberto Musalem è il nuovo presidente

(Teleborsa) - Laha annunciato chesarà il suoe amministratore delegato, a partire dal 2 aprile 2024. In questo ruolo, Musalem rappresenterà l'ottavo distretto della Federal Reserve nel processo decisionale della politica monetaria nazionale nel Federal Open Market Committee (FOMC).Musalem, 55 anni, sarà il 13esimo presidente della Fed di St. Louis., che si èdopo 15 anni come presidente e amministratore delegato della Fed di St. Louis per diventare preside della business school della Purdue University. Musalem adempirà il resto dell'attuale mandato quinquennale di Bullard, iniziato il 1 marzo 2021 e che terminerà il 28 febbraio 2026, momento in cui Musalem sarà preso in considerazione per la riconferma nell'ambito di un processo stabilito dal Consiglio dei governatori della Federal Reserve per tutti i presidenti delle banche.Musalem hanella politica economica, nella finanza e nei mercati. Più recentemente è stato CEO, co-chief investment officer e co-fondatore di Evince Asset Management, una società tecnologica di investimento quantitativo. Prima di Evince, è stato vicepresidente esecutivo e consigliere senior del presidente presso la Federal Reserve Bank di New York, dove è stato a capo dell'analisi politica integrata, degli affari internazionali e membro del comitato di gestione della banca. Prima della Fed di New York, è stato amministratore delegato, partner e responsabile globale della ricerca presso Tudor Investment Corporation, concentrandosi sull'interazione tra politica economica, performance macroeconomica e mercati. In qualità di economista presso il Fondo monetario internazionale, ha lavorato con i team del Fondo monetario internazionale e le autorità nazionali sulla politica monetaria e sugli obiettivi di inflazione, sulle regole di responsabilità fiscale e sui sistemi bancari durante le crisi dei mercati emergenti della fine degli anni '90.di servire come prossimo presidente della Fed di St. Louis e grato per l'opportunità di promuovere un'economia forte, resiliente e inclusiva - ha affermato Musalem - Non vedo l'ora di collaborare con le persone e le comunità dell'Ottavo Distretto della Federal Reserve per rappresentare questa parte del Paese al tavolo della politica monetaria. Sono entusiasta di guidare l'eccezionale team della Fed di St. Louis nel nostro servizio al distretto e alla nazione come agente fiscale per il Tesoro degli Stati Uniti, supervisore delle istituzioni finanziarie, motore di ricerca e innovatore. Sono ansioso di iniziare".