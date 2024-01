Milleproroghe, Anief: mobilità, incrementi, contratti e graduatorie precari. Pronte le proposte emendative

(Teleborsa) - "Su Milleproroghe stiamo predisponendo alcune proposte emendative che cercheranno di dare delle risposte al personale della scuola. In primo luogo al personale che vuole presentare la domanda di mobilità. Più di 45 mila neo assunti sono bloccati dalle attuali regole e quindi chiederemo la proroga della deroga a questi vincoli", a sostenerlo èSecondo il sindacalista autonomo, alla scuola e ai suoi lavoratori servono, oggi ingabbiato e bloccato da vincoli anacronistici. Ma occorrono anche, sia per migliorare la didattica che per affrontare meglio le esigenze delle scuole autonome sempre più alle prese con i progetti del Pnrr. Come servonoda assumere direttamente da Gps nei casi in cui si esauriscano quelle ad esaurimento."C’è in Italia – ha detto Pacifico in una video-intervista all’agenzia Teleborsa - un problema oggettivo di assunzioni nella scuola, che non si risolve di certo solo con i nuovi concorsi straordinari del PNRR: bisogna continuare assumendo in ruolo da prima fascia Gps. A partire dai posti di sostegno" con la stabilizzazione "di tutti coloro che sono in possesso della specializzazione, ma noi vorremmo anche un sistema che possa portare con il doppio canale di reclutamento ad assumere tutti quanti, dalla prima alla seconda fascia".