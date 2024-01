Reno de Medici, Fitch assegna rating "B+" con outlook stabile

(Teleborsa) -ha assegnato a(RDM), leader in Italia nella produzione del cartoncino riciclato, un Long-Term Issuer Default Rating di. Contestualmente, Fitch ha ritirato il rating di Rimini Bidco, società controllata da Apollo Global Management e che era stata utilizzata per revocare le azioni da Piazza Affari nel 2021, in quanto si è perfezionata la fusione inversa del gruppo con RDM e l'entità ha cessato di esistere.Il rating, si legge in una nota, èdalla limitata diversificazione geografica, dalla piccola scala delle operazioni e dalla mancanza di integrazione verticale. Idel rating sono invece una forte posizione di mercato nei mercati europei del cartone riciclato e un'elevata esposizione a mercati finali resilienti come quello alimentare e delle bevande.Le prospettive stabili sono guidate da un profilo aziendale in miglioramento grazie all'acquisizione di Fiskeby da parte di RDM, con conseguenti maggiori opportunità di crescita dei ricavi. A ciò si contrappone una generazione di free cash flow (FCF) più debole e un profilo di leva finanziaria più elevato rispetto alle precedenti aspettative, a causa dei volumi contenuti e dell'aumento del debito per l'acquisizione.