Anima, masse in gestione a 192 miliardi di euro a fine 2023

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha comunicato che ladi risparmio gestito nel mese di2023 (escluse le deleghe assicurative di ramo I) è stata positiva per 277 milioni di euro, portando il totale del 2024 a -171 milioni di euro (contro gli 1,605 miliardi di euro del 2022).A fine anno, lecomplessivamente dal gruppo si attestano a 191,5 miliardi di euro (contro i 177,2 miliardi di euro a fine 2022)."Siamo felici di chiudere il 2023 con un miglioramento della raccolta da inizio anno, che insieme all'effetto mercato e all'acquisizione di Castello SGR ha comportato un incremento delle masse gestite pari all'8% rispetto all'anno precedente - ha commentato l'- Nei mesi che verranno, ci attendiamo che le indicazioni delle banche centrali sui tassi di interesse e i rally in corso in molti mercati azionari favoriscano raccolte e performance del risparmio gestito".