Azimut: raccolta netta a febbraio a 1,7 miliardi, a 3,7 miliardi nei primi due mesi dell'anno

Gruppo Azimut

(Teleborsa) - Ilha registrato nel mese diunadi, portando la raccolta netta da inizio anno a 3,7 miliardi. A fine febbraio 2026 lehanno raggiunto, riflettendo una crescita del 5% rispetto al dato di fine 2025."Dopo il miglior gennaio di sempre per raccolta netta, abbiamo mantenuto un forte slancio anche a febbraio con 1,7 miliardi di euro di nuovi afflussi, portando il totale da inizio anno a 3,7 miliardi di euro. Questa crescita ha interessato l’intera piattaforma. In Italia abbiamo registrato un contributo rilevante sia nei mercati pubblici sia nei private markets, sostenuto dalla nostra rete di consulenti finanziari, da impegni da parte di primari investitori istituzionali e dalle partnership. A livello internazionale prosegue l’espansione delle nostre Affiliate Strategiche negli Stati Uniti e in Australia - ha commentato, CEO e CFO del Gruppo -. Abbiamo, inoltre, realizzato una raccolta significativa nei fondi alternativi in Brasile, nelle gestioni patrimoniali a Singapore e nei fondi comuni in Turchia ed Egitto. Negli Stati Uniti, Azimut NSI ha conservato un ritmo solido nel core business, compensando in parte l'impatto di alcuni deflussi istituzionali a bassa marginalità. Nel complesso, questi risultati confermano la solidità della nostra piattaforma globale diversificata e ci pongono in condizioni ottimali per continuare a generare una crescita sostenuta nei prossimi mesi".