Banca di Credito Popolare, utile 2025 balza a 12,5 milioni di euro con proventi straordinari

(Teleborsa) - Banca di Credito Popolare (BCP) ha chiuso il 2025 con masse pari a 5,2 miliardi di euro, in lieve incremento rispetto al dato di fine 2024 (+0,5%). La raccolta diretta pari a 2,5 miliardi di euro registra un aumento complessivo di 25 milioni di euro. La raccolta indiretta, pari a 869 milioni di euro, evidenzia una riduzione di 13 milioni; al suo interno, il risparmio investito in fondi comuni e SICAV segna un aumento del 28%. I prestiti lordi alla clientela risultano pari a 1,79 miliardi di euro, in linea con il dato dell'esercizio precedente.



Il margine di interesse è pari a 75 milioni di euro, in diminuzione del 5,6% rispetto al 2024 per effetto della contrazione della forbice dei tassi bancari. Le commissioni nette sono pari a 35 milioni di euro, in linea con il dato del 2024. Il margine di intermediazione si attesta a 108 milioni di euro, in crescita del 2,6% rispetto al 2024.



L'esercizio chiude con un utile netto pari a 12,5 milioni di euro, in sensibile incremento rispetto ai 4,7 milioni di euro registrati nel 2024. Tale risultato include proventi e oneri straordinari relativi, rispettivamente, alla cessione del ramo di azienda del merchant acquiring, al piano di esodi volontari del personale e alla risoluzione di taluni contenziosi. Il miglioramento della redditività si riflette nel ROE, che si attesta al 6,6%, rispetto al 2,8%% di fine 2024.



Inoltre, si conferma in miglioramento la qualità dell'attivo. Il volume dei crediti deteriorati lordi si riduce del 17% rispetto a fine 2024, attestandosi a 119,1 milioni di euro, rispetto ai 143,7 milioni di fine 2024, mentre il tasso di copertura dei crediti deteriorati sale al 47,26%, rispetto al 40,99% dell'anno precedente. I tipici indicatori di rischiosità del credito evidenziano anch'essi un'evoluzione favorevole, con l'NPE ratio lordo che si attesta al 6,7% rispetto all'8,1% dell'esercizio precedente e l'NPE ratio netto al 3,3%, in calo rispetto al 5,0%. Anche il Texas ratio è in miglioramento, attestandosi al 34% rispetto al 55% di fine 2024.



"I risultati raggiunti nel 2025 sono il frutto delle azioni di efficientamento operativo del processo del credito, insieme all'attuazione del piano strategico e di una gestione attenta del ricambio generazionale - ha dichiarato Mario Crosta, Direttore Generale di BCP - Il significativo miglioramento dei coefficienti patrimoniali rappresenta una base solida per le prossime fasi del Piano. In questo contesto ci apprestiamo inoltre a presentare il rebranding della BCP: un'evoluzione dell'immagine e identità della banca che l'accompagnerà nel suo sviluppo digitale e commerciale".

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