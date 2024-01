Boston Scientific acquista Axonics per 3,7 miliardi di dollari

Boston Scientific

Axonics

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel settore degli apparecchi biomedici, ha stipulato un accordo definitivo perdi, società di tecnologia medica focalizzata sullo sviluppo e sulla commercializzazione di dispositivi per il trattamento di disfunzione delle vie urinarie e intestinali. Il prezzo di acquisto è di 71 dollari in contanti per azione, riflettendo une un enterprise value di circa 3,4 miliardi di dollari."Siamo entusiasti di aggiungere le tecnologie Axonics al portafoglio di Boston Scientific, una combinazione che ci aspettiamo rafforzerà ulteriormente la nostra capacità di servire gli urologi che trattano pazienti che vivono con queste condizioni spesso croniche - ha affermato Meghan Scanlon, senior vice president and president, Urology, Boston Scientific - Questa acquisizione consente inoltre il nostro, un settore adiacente in forte crescita con opportunità di espandere l'accesso alle cure per i pazienti".Boston Scientific prevede di, soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Axonics prevede di generare ricavi netti di circa 366 milioni di dollari nel 2023, con una crescita del 34% rispetto all'anno fiscale precedente