ILPRA, nuova filiale commerciale a Daejeon in Corea del Sud

ILPRA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha annunciato l', a circa un mese di distanza da quella in Arabia Saudita . L'ulteriore rafforzamento della presenza sui mercati esteri si inquadra in una politica di rafforzamento del gruppo in aree geografiche considerate strategiche e con un elevato potenziale di crescita, nonché in un potenziamento della rete di vendita finalizzato a incrementare le attività commerciali e, di conseguenza, le quote di mercato.LLC ILPRA KOREA èda ILPRA, al 15% da Liborio Livio Portera, Consigliere Delegato di ILPRA, al 15% da Edoardo Costabile, dipendente di ILPRA, e al 10% da Yunjae Lee.