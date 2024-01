Johnson & Johnson acquista Ambrx Biopharma per 2 miliardi di dollari

Johnson & Johnson

Ambrx Biopharma

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha stipulato un accordo definitivo perdi, azienda biofarmaceutica in fase clinica con una piattaforma tecnologica proprietaria di biologia sintetica per progettare e sviluppare coniugati di farmaci anticorpali di nuova generazione (ADC), in un'operazione di fusione interamente in contanti per un, o 1,9 miliardi di dollari al netto della liquidità stimata acquisita.L'acquisizione pianificata rappresenta un'opportunità concreta per Johnson & Johnson di progettare, sviluppare e commercializzare, si legge in una nota."La pipeline di Ambrx e la piattaforma ADC presentano entusiasmanti opportunità future per fornire prodotti biologici migliorati e di precisione mentre cerchiamo di trasformare il trattamento del cancro e migliorare la vita dei pazienti", ha affermato, Global Therapeutic Area Head, Oncology, Johnson & Johnson Innovative Medicine.