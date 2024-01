Rinascente, fatturato supera 1 miliardo di euro nel 2023

(Teleborsa) -ha registrato, in crescita del 16% rispetto all'anno precedente e del 14% sui risultati del 2019. Sono cresciute tutte le categorie merceologiche, con particolare focus al mondo dell’accessorio luxury (+28%) e al beauty (+30%).Attualmente, Rinascente(Milano, Roma Via del Tritone e Roma Piazza Fiume, Torino, Firenze, Cagliari, Palermo, Catania e Monza) ed è controllata dalla società thailandese"Central Retail ha acquisito le attività di Rinascente Department Store nel 2011, una struttura con oltre 158 anni di storia in Italia. Dopo l'acquisizione, Rinascente si è evoluta in un grande magazzino di lusso, perfezionando continuamente le proprie attività - ha commentato Yol Phoksasub, CEO di Central Retail Corporation - Questa trasformazione ha comportato un layout riprogettato che armonizza il patrimonio europeo con l'innovazione contemporanea,"."Questi traguardi hanno portato Rinascente al notevole successo, superando le vendite pre-pandemia e raggiungendo 1 miliardo di euro nel 2023, segnando una crescita di oltre il 17% - ha aggiunto - In particolare, l', con Roma Via del Tritone che ha registrato un aumento delle vendite del 17%, Milano al 19% e Roma Piazza Fiume al 35% a seguito della ristrutturazione. Guardando al 2024, tutte e nove le filiali della Rinascente sono pronte per una crescita continua, consolidando il proprio status di grande magazzino di lusso n. 1 in Italia".