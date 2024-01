doValue, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie

doValue

doValue

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha, tra il 2 e il 5 gennaio 2024, complessiveal prezzo medio ponderato per il volume di 3,3279 euro per azione, per uncomplessivo diDall'inizio del Programma, l'operatore attivo nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori ha acquistato 681.900 azioni proprie (pari allo 0,8524% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 2.151.020 euro.Al 5 gennaio, considerando le azioni proprie già in portafoglio, doValue detiene complessivamente 1.514.518 azioni proprie, pari all'1,8931% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, si muove al ribassocon i prezzi allineati a 3,25 euro, per una discesa dell'1,52%.