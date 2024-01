Educazione finanziaria, Banca d'Italia: il 75% dei giovani ha un conto corrente

(Teleborsa) - Alle domande sui- inflazione, tasso di interesse e diversificazione del rischio - risponde correttamente il 35 per cento degli intervistati. Le conoscenze finanziarie sono più alte tra gli studenti e tra i diplomati o i laureati in discipline scientifiche o tecniche; vi è un divario di genere a sfavore delle donne. È quanto emerge dalle prime evidenze emerse dalla nuova indagine condotta dalla Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria dei giovani di età tra i 18 e i 34 anni in Italia.L'indagine, svolta nel primo trimestre del 2023, rileva la comprensione di concetti economico-finanziari di base e i comportamenti tenuti in campo finanziario. Sono raccolte informazioni anche su abitudini, aspirazioni e interesse verso i temi economico-finanziari.Guardando ai, i giovani sono attenti alla sostenibilità delle spese correnti e al rispetto delle scadenze di pagamento ma hanno una bassa propensione a pianificare il futuro. Le aspettative die didella propriasono più ottimistiche tra chi ha maggiori conoscenze finanziarie.L’indagine ha rilevato anche l’accesso aie didei giovani. Gli strumenti di pagamento e quelli per la gestione corrente sono diffusi, modesta invece la partecipazione ai mercati finanziari. In particolare, tre intervistati su quattro detengono un conto corrente; due terzi hanno carte di debito; due terzi hanno carte prepagate; i giovani che detengono almeno una carta di debito, credito, osono il 90%. Il 14% ha sottoscritto, almeno una volta, azioni o obbligazioni. Tra gli occupati, la percentuale di coloro che hanno aderito a fondi pensione è pari al 20%; scende tra le donne e tra i meno istruiti.Tra gli intervistati di età compresa tra 18 e 23 anni,sono i luoghi preferiti dove migliorare le proprie competenze finanziarie; gli intervistati tra 24 e 34 anni preferiscono ricevere informazioni più approfondite dagli intermediari finanziari. I giovani ritengono che lasia il tema più urgente su cui dovrebbero concentrarsi le politiche economiche; a tale sensibilità si accompagna una conoscenza abbastanza diffusa dell'esistenza della finanza sostenibile.