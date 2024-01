Lexington raccoglie 22,7 miliardi di dollari per fondo di secondario

Franklin Templeton

(Teleborsa) -, controllata dae uno dei gestori di fondi secondari di private equity e co-investimento più grandi al mondo, ha annunciato ildi impegni di capitale totali. Il fondo ha superato l'obiettivo di raccolta fondi di 15 miliardi di dollari e ha superato significativamente il precedente fondo secondario di Lexington, LCP IX, che ha chiuso a 14 miliardi di dollari nel 2020.La strategia di LCP X si concentra principalmente sull'da parte di investitori su larga scala mentre riequilibrano le loro allocazioni o cercano liquidità, impegnandosi anche in opportunità più piccole sfruttando le profonde relazioni industriali di Lexington."Questa raccolta fondi fondamentale riflette l'enorme opportunità nel mercato secondario globale e la comprovata capacità di Lexington di sfruttare la nostra portata, esperienza, relazioni e piattaforma mondiale per sbloccare valore per i nostri investitori - ha commentatodi Lexington - Siamo incredibilmente grati per la fiducia e il sostegno degli investitori esistenti e nuovi in tutto il mondo che ci hanno fornito il capitale per continuare a operare e innovare nel mercato secondario"