Pichetto: al G7 focus sui minerali critici

(Teleborsa) - "Sono qui per confermare, su cui annuncio che ci sarà un focus anche nel programma della nostraIn questo settore strategico il futuro è già oggi, per questo sosteniamo con convinzione iniziative come questa che servono a costruire una cornice internazionale di riferimento sui minerali critici che sia integrata e sostenibile". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza Energetica,intervenendo alla sessione ministeriale di apertura del Forum sui minerali del futuro (Fmf), in corso a Riad in Arabia Saudita. Dove aggiunge che "anche grazie all'azione del Governo italiano, il nostro Paese è pronto ad essere l'Hub del Mediterraneo ponendosi come ponte tra Europa, Africa e Medio Oriente per favorire una transizione energetica sicura e sostenibile"."L'industria italiana ragiona da sempre secondo la logica delle macro-regioni e delle catene del valore che permettono di unire competenze, incontro tra domanda e offerta perseguendo, attraverso partnership strategiche, gli obiettivi industriali, sociali e di decarbonizzazione che abbiamo condiviso anche poche settimane fa alla COP28 dove tutti i Paesi hanno riconosciuto il ruolo chiave delle tecnologie pulite e a basse emissioni, tra cui rinnovabili, idrogeno e Ccs (cattura stoccaggio CO2)", ha aggiunto il ministro."L'Italia è leader anche nel gestire in modo integrato estrazione ed economia circolare. Ad esempio, per quanto riguarda l'alluminio, il tasso di riciclo in Italia è circa del 74% degli imballaggi, dato tra i più alti al mondo. Vorrei inoltre richiamare il progetto finanziato dal Governo italiano nel quadro delche mette a disposizione un finanziamento per rafforzare la ricerca e creare un hub tecnologico nazionale di eccellenza su economia circolare, ecodesign e urban mining che si affianca alle attività dell'Ispra, Servizio Geologico Nazionale"."Per questo motivo - ha concluso i ministro - i nostri enti di ricerca pubblici parteciperanno attivamente alle iniziative di questo Forum, contribuendo alla creazione di partneriati strategici, anche attraverso la condivisione di esperienze e competenze".