Pirelli scatta in Borsa con Tronchetti Provera che sale nel capitale

(Teleborsa) -per il titolo, produttore italiano di pneumatici quotato su Euronext Milan, che risulta di gran lunga il miglior titolo del FTSE MIB.Gli acquisti sono scattati dopo che, la holding del vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera, ha detto ieri sera che aumenterà la suadall'attuale 14,1% grazie a due operazioni finanziarie. La mossa rinsalda il ruolo di Camfin e MTP SpA "quali azionisti stabili e ribadendo la fiducia e l'impegno nel sostenere i progetti industriali di Pirelli", si legge in una nota.Amplia il margine di guadagno, rispetto ai valori della vigilia e, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,197 e successiva a 5,331. Supporto a 5,063.