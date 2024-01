Tilray, fatturato record nel secondo trimestre

Tilray Brands

(Teleborsa) -, società americana attiva nel campo della cannabis, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 30 novembre 2023) con unrecord di 194 milioni di dollari (+34% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente) e undi 47 milioni di dollari (+11%), mentre l'utile lordo rettificato è aumentato del 18% a 52 milioni di dollari.Laè scesa a 46 milioni di dollari, rispetto alla perdita netta di 62 milioni di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente. La perdita netta per azione si è ridotta a 0,07 dollari, rispetto a 0,11 dollari. La perdita netta rettificata è stata di 2,7 milioni di dollari, mentre la perdita rettificata per azione di 0 dollari."I nostri risultati finanziari del secondo trimestre dimostrano la forza dei nostri marchi, del nostro team globale e della nostra strategia di crescita diversificata - ha commentato il- Abbiamo aumentato i ricavi,e realizzato sinergie operative, rafforzando al contempo la posizione di Tilray Brands come azienda numero 1 nel settore della cannabis in Canada per volume di vendite e quota di mercato, leader del mercato europeo nella cannabis terapeutica. Siamo inoltre emersi come disruptor nel settore delle bevande alcoliche artigianali, assemblando un portafoglio di marchi altamente ricercati che dominano le regioni chiave degli Stati Uniti nel nord-est, nel nord-ovest del Pacifico e nel sud-est. Tilray è ora in una posizione unica per diventare una delle 12 principali aziende produttrici di birra e bevande alcoliche negli Stati Uniti".