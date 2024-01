BCE, Schnabel: rischi per inflazione da tensioni geopolitiche, rimanere vigili

(Teleborsa) - ". I tassi ufficiali devono essere sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a garantire che l'inflazione ritorni in modo sostenibile al 2%. Un'economia in rallentamento è parte della trasmissione della politica monetaria". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della BCE, durante un Q&A su X (ex Twitter)."Le nostre proiezioni prevedono che l'inflazione raggiunga il nostro obiettivo del 2% nel 2025 - ha spiegato - Siamo quindi sulla strada giusta. Le tensioni geopolitiche rappresentano uno dei rischi al rialzo per l'inflazione in quanto potrebbero far salire i prezzi dell'energia o i costi di trasporto. Ecco perché".Secondo Schnabel, "indicatori cruciali per le prospettive dell'inflazione di fondo sono l'andamento dei salari, dei profitti e della produttività. A causa del previsto allentamento della politica monetaria,anziché inasprite".L'economista ha spiegato che "glipossono rappresentare un utile strumento di politica monetaria per raggiungere la stabilità dei prezzi quando i tassi ufficiali sono vicini al loro limite inferiore effettivo o per proteggere la trasmissione della politica monetaria. Nel marzo 2023 abbiamo iniziato a ridurre le nostre partecipazioni obbligazionarie".A Schnabel sono arrivate le domande più disparate, alcune su crypto e valute digitali. "È molto improbabile che la BCE acquisterà mai", ha detto a una domanda sul tema."Unafornisce denaro pubblico - come il contante - ma in forma digitale. La possibilità di scambiare denaro privato - come i depositi bancari - in denaro pubblico in qualsiasi momento rafforza la fiducia nella valuta", detto in un altro post.Il, il cosiddetto scudo anti spread, "può essere attivato solo per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate che rappresentano una minaccia per la trasmissione della politica monetaria nell'area dell'euro" e "l'ammissibilità richiede che i paesi perseguano".