ePrice cambia nome e ticker in EPH dall'11 gennaio

ePrice

(Teleborsa) -ha comunicato il cambio di denominazione, Euronext designation e sigla alfabetica delle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext Milan,, dopo che l'assemblea straordinaria di ePrice ha deliberato in data 12 dicembre 2023 di modificare la propria denominazione sociale in E.P.H. SpA.La denominazione cambia in E.P.H., l'Euronext designation cambia in E.P.H. e la(da EPRC). Il codice ISIN è IT0005569477.