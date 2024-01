Mercati cauti aspettano inflazione e trimestrali USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. L'attenzione degli investitori è sempre rivolta ai, previsti per domani, giovedì, per capire quali saranno le prossime mosse delle banche centrali. Focus anche sulla, in avvio venerdì, che comincerà dalle big bancarie.Stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,095. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.035,4 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 72,23 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +162 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,81%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato 0%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,26%, e resta vicino alla parità(-0,08%). Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 30.380 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 32.480 punti.di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,42%.avanza dell'1,99% forte dei dati sulla raccolta di dicembre 2023.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,82%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,77%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,60%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,53%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,45%.del FTSE MidCap,(+1,23%),(+0,69%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,62%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,01%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,69%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,62%.