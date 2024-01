Poco mossa la Borsa americana in attesa di inflazione e trimestrali

Bank of America

(Teleborsa) -, in unper l'attesa dei nuovi dati sull'inflazione statunitense e per l'avvio ufficiale della stagione dei risultati societari, dalla quale trarre importanti indicazioni sulle prospettive di crescita degli utili aziendali. Sul primo fronte, domani alle 14.30 italiane il Bureau of Labour Statistics statunitense diffonderà l'. È atteso un +0,2% su mese (dopo il +0,1% di novembre) e un +3,2% su base annuale (dopo il +3,1% del mese precedente).Il dato dell'inflazione influenzerà ledi interesse da parte delle Federal Reserve. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 69% per un taglio di almeno 25 punti base a marzo, in leggero calo rispetto al 71% di una settimana fa.Per quanto riguarda la, come al solito si inizia con i colossi finanziari: venerdì pubblicheranno i dati, tra gli altri,, JPMorgan eGuardando ai, ilsi ferma a 37.577 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.768 punti. In frazionale progresso il(+0,39%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,34%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,07%),(+0,72%) e(+0,54%). Il settore, con il suo -1,16%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,93%),(+1,87%),(+1,68%) e(+0,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,87%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,42%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,25%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,10%.(+6,64%),(+4,06%),(+3,89%) e(+3,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,06%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,87%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,56%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.