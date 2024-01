STM, dal 5 febbraio nuova organizzazione

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, annuncia oggi la nuova organizzazione, attiva dal 5 febbraio 2024.e la velocità di innovazione ed efficienza nello sviluppo di prodotto.. Inoltre, stiamo avvicinandoci ulteriormente ai nostri clienti con un'organizzazione di marketing applicativo per mercato finale che aumenterà la nostra capacità di completare la nostra offerta di prodotti con soluzioni di sistema complete" - ha detto Jean-- "Si tratta di un passo importante nello sviluppo della nostra strategia consolidata, in linea con la nostra value proposition per tutti gli stakeholder e con leche abbiamo fissato nel 2022".per rafforzare ulteriormente innovazione ed efficienza nello sviluppo di prodotto e nel time-to-market.I due nuovi Gruppi di Prodotto saranno:, guidato da Marco Cassis, President e membro dell’Executive Committee; e, guidato da Remi El-Ouazzane, President e membro dell’Executive Committee.Il Gruppo di Prodotto APMS comprenderà tutti i prodotti analogici di ST, comprese le soluzioni Smart Power per l’automobile; tutte le linee di prodotto Power & Discrete di ST compresi i prodotti in carburo di silicio (SiC); MEMS e Sensori. Due i segmenti di APMS di cui verranno pubblicati i risultati: Analog products, MEMS and Sensors (AM&S); Power and discrete products (P&D).Il Gruppo di Prodotto MDRF comprenderà tutti i Circuiti Integrati (C.I.) digitali e i microcontrollori di ST, compresi i microcontrollori per l’automotive; i C.I. RF, ADAS, Infotainment. MDRF pubblicherà i risultati di due Segmenti: Microcontrollers (MCU); Digital ICs e RF Products (D&RF).In parallelo con questa nuova organizzazione Marco Monti, President dell’Automotive and Discrete Product Group di ST, lascerà la Società.A complemento dell’organizzazione Sales & Marketing esistente, sarà implementata una nuova organizzazione di marketing applicativo per mercato finale, trasversale su tutte le Regioni ST. Questa nuova organizzazione fornirà ai clienti ST soluzioni di sistema end-to-end basate sul portafoglio di prodotti e tecnologie della Società.