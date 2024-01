To Be centra obiettivo massimo di 900 mila euro in campagna crowdfunding

(Teleborsa) -, PMI italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni LiFi - trasmissione di dati e informazioni tramite la luce Led,in meno di venti giorni l'per la campagna disu Mamacrowd. Tra gli investitori istituzionali ci sono anche importanti nome come AZIMUT ELITF - Venture Capital ALIcrowd III e Magic Spectrum, acceleratore dedicato alla connettività della Rete Nazionale di Acceleratori di CDP-Cassa Depositi e Prestiti, Digital Magics e Fondazione Compagnia San Paolo.I fondi raccolti verranno investiti principalmente in azioni volte all'con il principale obiettivo di rafforzare la struttura aziendale in diverse aree, si legge in una nota.Inoltre, l'azienda destinerà una parte delle risorse a disposizione per cominciare ada partire da alcuni paesi europei. Tuttavia, la vera internazionalizzazione dell'azienda e relativo scale up commerciale sarà oggetto di un futuro round, entro i prossimi 24 mesi."Siamo entusiasti di aver superato in sole tre settimane dal lancio della campagna su Mamacrowd l'obiettivo massimo di 900 mila euro - commenta- Questo dimostra il grande interesse verso la nostra tecnologia e la volontà da parte degli investitori di diventare protagonisti della LiFi Revolution sostenendo il piano di crescita e sviluppo che darà maggior struttura all'azienda, consoliderà la nostra posizione di leadership sul mercato italiano e ci consentirà di cominciare a guardare all'estero con coraggio ed ambizione".