Borse europee toniche. Focus su inflazione USA

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. L'attenzione degli investitori resta concentrato sui prezzi al consumo negli Stati Uniti, in arrivo oggi pomeriggio, primo test chiave per prevedere i tempi dei possibili tagli dei tassi da parte della Federal Reserve.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,097. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,43%, a 72,39 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,80%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,49%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,23%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,47%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,61% a 30.635 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 32.736 punti.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 6,81%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,61%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,29%.avanza dell'1,99%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,38%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,17%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,15%),(+1,82%),(+1,67%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,79%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,48%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,85%.